Giugliano-Avellino: due novità di formazione per i lupi Si avvicina la sfida del "De Cristofaro" tra i tigrotti e i lupi

Lontana da occhi indiscreti prosegue la preparazione dell'Avellino verso la sfida in programma sabato (ore 17.30) al "De Cristofaro" con i lupi che saranno ospiti del Giugliano. Si profilano due novità di formazione rispetto all'undici presentato da Michele Pazienza nel match vinto con il Brindisi (2-0).

Liotti per la corsia mancina

Sulla fascia sinistra Daniele Liotti è il favorito per una maglia da titolare. Michele D'Ausilio, in campo dal primo minuto sabato scorso, ha accusato un fastidio al ginocchio ed è stato sostituito proprio da Liotti al 63'. Per l'ex Cerignola è presumibile la convocazione con la prospettiva di essere una delle soluzioni a gara in corso al pari di Fabio Tito, rientrato da quattro turni nell'elenco dei calciatori a disposizione, ma sempre in panchina, senza minuti di utilizzo.

Sgarbi dal primo minuto con Patierno

In attacco Lorenzo Sgarbi dovrebbe tornare titolare. Nell'ultima sfida la mossa delle due punte, Cosimo Patierno e Gabriele Gori, è risultata preziosa, ma Pazienza appare pronto a riproporre il bolzanino, ricaricato dalla gestione nell'ultimo turno, in coppia con Patierno, sempre più decisivo per l'Avellino.