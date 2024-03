Giugliano-Avellino: le formazioni ufficiali, confermate le novità della vigilia Alle 17.30 il calcio d'inizio del match al "De Cristofaro" per il trentatreesimo turno

Daniele Liotti sulla fascia sinistra, Lorenzo Sgarbi in attacco: quanto immaginato alla vigilia del match si conferma con l'undici iniziale del 3-5-2 definito da Michele Pazienza per il suo Avellino nel match contro il Giugliano al "De Cristofaro" (calcio d'inizio alle 17.30). Due novità rispetto ai titolari del match con il Brindisi e lupi a caccia della seconda vittoria di fila, mai centrata nel 2024: sfida contro i tigrotti con il 4-3-3 e il trio offensivo composto da Ibou Balde, Francesco Salvemini e Flavio Ciuferri.

Così dal primo minuto (ore 17.30)

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

Giugliano - Avellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Oyewale; Giorgione, Maselli, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Balde. All. Bertotto. A disp. Baldi, Coprean, Yabre, Scognamiglio, Romano, Diop, Gladestony, Perdonò, Berardocco, Boccia, De Sena, Barba, Oviszach, Di Dio

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, Rocca, Liotti; Patierno, Sgarbi. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Tito, Llano, Cionek, Mulè, Pezzella, Dall'Oglio, Palmiero, D'Ausilio, Russo, Marconi, Gori, Tozaj