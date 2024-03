Avellino: ecco chi salterà la sfida contro il Picerno Un rosso diretto, uno squalificato per il quinto giallo stagionale, altri due calciatori in diffida

Ieri la sconfitta contro il Giugliano al "De Cristofaro" (3-2) e dai provvedimenti del giudice sportivo della Lega Pro nelle prossime ore l'Avellino avrà l'ufficialità di alcune assenze, di fatto già certe, per la sfida contro il Picerno, in programma sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi".

Proiezione da due giornate per Sgarbi

Lorenzo Sgarbi è stato espulso per proteste tra la trasformazione del calcio di rigore, quello dell'1-1 dei tigrotti con Francesco Salvemini, e la ripresa del gioco per gli ultimi secondi della prima frazione di gioco: rosso diretto estratto da Simone Galipò della sezione di Firenze in una direzione arbitrale che, seppur in modo indiretto, è stata commentata negativamente dai biancoverdi con le parole del direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti e con l'allenatore Michele Pazienza. Sono presumibili i due turni di stop per l'attaccante bolzanino.

Un turno per stop di Rocca. Cinque biancoverdi in diffida

Anche Michele Rocca salterà Avellino-Picerno. Sul risultato di 1-0 per i lupi Daniele Liotti va a terra nell'area del Giugliano sugli sviluppi di una ripartenza, ma per Galipò il contatto non è meritevole di calcio di rigore. Nei secondi successivi le proteste di Rocca determinano il giallo, il quinto in campionato per il centrocampista che sarà squalificato per un turno per recidività in ammonizione. Nella ripresa Cosimo Patierno, per un contatto con il portiere gialloblu Danilo Russo, e Michele Rigione (tocco di mano in area che ha determinato il secondo rigore per i padroni di casa) sono stati ammoniti e raggiungono Manuel Ricciardi, Fabio Tito e Paolo Frascatore nell'elenco dei calciatori in diffida.