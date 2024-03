Match ricco di episodi al "De Cristofaro": Avellino ko a Giugliano (3-2) Gara pazzesca: due rigori, Sgarbi e Balde espulsi e tre gol in 6 minuti nella ripresa

L'Avellino va ko a Giugliano con il risultato di 3-2 al termine di un match ricco di episodi. Al "De Cristofaro" lupi avanti al 20' con Patierno e ripresi da un calcio di rigore trasformato da Salvemini al 45'. Nei secondi successivi Sgarbi rimedia il rosso per proteste. In 10 l'Avellino trova anche il nuovo vantaggio con Liotti, Cargnelutti sigla il 2-2 al 61' e poi anche il Giugliano si ritrova in 10 per l'espulsione rimediata da Balde. Al 65' Rigione tocca la sfera con la mano in area e Salvemini firma la doppietta dal dischetto: Giugliano vincente sull'Avellino con il finale di 3-2 in una gara pazzesca e i lupi non sfruttano la chance di accorciare il divario dal secondo posto.

Primo tempo

Pazienza riparte dal 3-5-2 e rispetto al match con il Brindisi torna Sgarbi titolare con Liotti esterno sinistro. Prima del calcio d'inizio è stato osservato minuto di silenzio in memoria di Joe Barone. Al 9' la prima chance è del Giugliano: Ghidotti chiude sul tiro centrale di Giorgione dal limite dell'area. Immediata la risposta dell'Avellino con il colpo di testa di Patierno e la bella risposta di Russo per il calcio d'angolo. Al 20' la conclusione di Rocca costringe Russo a un nuovo intervento di qualità e al corner: su palla inattiva, giocata veloce di Sgarbi, rasoterra sul primo palo, con Patierno abile a firmare in diagonale il gol del vantaggio (0-1). Cinque minuti dopo c'è anche un legno colpito dai lupi in una situazione da rimpalli in area.

L'Avellino sembra lanciato verso il raddoppio, ma spreca alcune ripartenze e al 41' protesta con Liotti che va a terra in area su contropiede: per Galipò è tutto regolare (Rocca viene ammonito, era diffidato e salterà Avellino-Picerno). Due minuti dopo contatto tra Rigione e Giorgione: per Galipò e per l'assistente Piazzini è calcio di rigore per fallo avvenuto nell'area biancoverde. Cancellotti viene ammonito per proteste, Salvemini non sbaglia e sigla l'1-1 al 45'. Prima di riprendere il gioco Sgarbi rimedia il rosso diretto per altre proteste nei confronti di Galipò (1-1 all'intervallo).

Secondo tempo

Si riparte con l'Avellino ripreso, in 10 e con Russo in campo al posto di Ricciardi. Balde spreca al 47', ma l'Avellino sfiora il nuovo vantaggio con Armellino: Russo chiude in corner. Al minuto 8 della ripresa giallo per Patierno (entra nell'elenco dei calciatori in diffida). Al 59' Avellino di nuovo vantaggio: Patierno lancia Liotti in area, l'esterno è abile a superare Russo con un tocco utile per firmare il 2-1 in inferiorità numerica. In un match già ricco di episodi succede di tutto in pochi minuti. Ghidotti risponde a Cargnelutti e dal calcio d'angolo successivo è ancora Cargnelutti a colpire, questa volta trovando la rete per il 2-2 al 61'. Pochi secondi dopo Balde viene espulso da Galipò: rosso diretto anche per l'attaccante del Giugliano.

Al 20' della ripresa, 10 contro 10, altro rigore per i tigrotti: Rigione tocca la sfera con la mano su un cross (ammonito ed entra in diffida) e Salvemini torna dal dischetto per realizzare il vantaggio (3-2). In una fase piena di momenti decisivi Pazienza inserisce Llano al posto dell'ammonito Rocca e poi punta su Tito e Gori per Liotti e Patierno. L'Avellino va a caccia del pari soprattutto nei secondi finali, perde Rigione per infortunio (dentro Cionek al 32' della ripresa). Llano ci prova dalla distanza e sfiora lo specchio. Poi sempre l'argentino va di testa sul cross di Frascatore e ai compagni di squadra manca il tocco finale a Russo battuto. Ci riprova Cionek, ma è finale al “De Cristofaro” con la vittoria del Giugliano (3-2).