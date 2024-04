Taranto-Avellino, Pazienza: "Sana competizione nel gruppo. Su Sgarbi..." Il tecnico biancoverde ha presentato la sfida in programma domani sera allo "Iacovone"

"È stato uno step importante, ma fa parte di quelle serate da mettere in un angolo per continuare a costruire il percorso". Così Michele Pazienza si è espresso sulla vittoria contro il Benevento verso la gara contro il Taranto, in programma domani (ore 20) allo "Iacovone". "Abbiamo lavorato con entusiasmo. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino nella conferenza pre-gara - Avremo di fronte un avversario allenato da un tecnico che conoscete bene. Sta ottenendo dei risultati forse inaspettati e per noi è una gara che ci avvicina al clima playoff con l'obiettivo di agguantare il secondo posto".

"Nessun calcolo per abituarci ai playoff"

"I calciatori in diffida? Non ho fatto mai calcoli e andremo a Taranto per fare la prestazione per cercare la vittoria perché questo deve essere l'obiettivo. Non ci sarà tempo di calcolare nulla durante i playoff. La gara di domani ci deve proiettare a quella parte di campionato. Non si avrà tempo per sedersi e guardare cosa è stato fatto. Non vado in gestione. C'è da ottenere il massimo dalla partita di domani".

"Affaticamento per Sgarbi"

"Io sto cercando di dare certezze al gruppo senza inventare nulla. Dobbiamo continuare a lavorare su queste certezze e sulle prestazioni sviluppate. L'avversario dovrà essere sorpreso dalla velocità di esecuzione. D'Ausilio o Rocca? Ho deciso, possono giocare sia dal primo minuto o a gara in corso. Uno dei due giocherà dall'inizio. Sgarbi a gara in corso? L'obiettivo era creare la sana competizione per far spingere al massimo tutti. Ci abbiamo messo un po' di più a crearla, ma la sana competizione sta facendo benissimo alla squadra. Si pensa molto di più al noi che all'io. Su Sgarbi a gara in corso? Spacca le partite, si creano degli spazi importanti che attraverso le sue caratteristiche riesce a sfruttare con decisione. Ha avuto un affaticamento e vedremo in base alle valutazioni che ci saranno nelle prossime ore. Tito-Liotti? Vale lo stesso discorso fatto per D'Ausilio e Rocca. Ricciardi ha risolto il problema fisico, può giocare anche dall'inizio. Ho ancora un paio di dubbi, ma dal punto di vista fisico può rientrare dall'inizio anche se non ha ancora i 90 minuti pieni".