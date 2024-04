Avellino: testa al Crotone, lo scenario per l'attacco SI avvicina l'epilogo della stagione regolare per la squadra biancoverde

Allenamenti alle 15.30 fino a venerdì, giorno della rifinitura e della vigilia per l'ultima sfida della stagione regolare, in programma sabato (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi": l'Avellino corre verso l'epilogo del girone C e la gara con il Crotone. Lontano da occhi indiscreti i biancoverdi accelerano per l'obiettivo del secondo posto che passa per una vittoria: i tre punti con i pitagorici valgono il pass per il secondo turno della fase nazionale playoff, ovvero il quarto di finale promozione, senza dipendere dal risultato di Catania-Benevento. Come presentato anche da Gabriele Gori nella giornata di ieri Avellino-Crotone varrà, di fatto, come un ottavo di finale in gara secca.

Ballottaggio Sgarbi-Gori

Sempre più clima playoff per i lupi con Lorenzo Sgarbi a disposizione. Il bolzanino ha escluso dubbi legati alla condizione fisica, in gestione dopo i controlli effettuati e da esito negativo, e occhio, quindi, alla possibile maglia da titolare nel match di sabato. Sgarbi potrebbe far coppia con Cosimo Patierno, a caccia del titolo di capocannoniere del girone nell'ultimo turno di campionato prima degli spareggi, e con Gori pronto dalla panchina, ma tutto è in evoluzione dopo il buon percorso strutturato nelle rotazioni al netto del ko rimediato a Taranto che ha chiuso la striscia di tre vittorie.