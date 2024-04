Riparte l'Avellino: un jolly nella rosa per i playoff È la vigilia del primo allenamento verso la post-season

Ultime ore di riposo per l'Avellino, reduce dall'1-0 sul Crotone per il secondo posto nel girone C di Serie C e che è lanciato verso una seduta pomeridiana per la ripartenza in chiave playoff. La squadra biancoverde tornerà in campo in gara ufficiale il prossimo 21 maggio, giorno in cui saranno disputate le gare d'andata del secondo turno della fase nazionale, ovvero dei quarti di finale promozione. Prima di Avellino-Crotone in una riunione tra proprietà, dirigenza e staff era stata definita una tabella di marcia con la serie di allenamenti e con alcune amichevoli da inserire nel percorso.

Varela come ulteriore soluzione nella post-season

Lo slittamento, minimo, dell'inizio dei playoff altera di poco il programma immaginato alla vigilia dell'ultimo turno della stagione regolare: 21 giorni da coprire con la giusta intensità per non perdere il ritmo partita e recuperare anche un ulteriore pedina. Ignacio Lores Varela si è allenato in gruppo nella fase finale del campionato e può essere jolly nella post-season.