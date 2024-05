Ecco come riparte l'Avellino: "Partenio-Lombardi" a porte aperte Ripartenza nel pomeriggio per i lupi: i dettagli comunicati dal club biancoverde

L'Avellino riprenderà la preparazione a partire dalle ore 15.30 e allo stadio "Partenio-Lombardi" i lupi svilupperanno cinque sedute a porte aperte. Fino a domenica mattina i biancoverdi si alleneranno con ingresso libero in tribuna Montevergine. Via a una lunga fase di ricarica fisica per l'Avellino che solo il 21 maggio tornerà in campo in gara ufficiale.

21 e 25 maggio: andata e ritorno del quarto di finale

I playoff inizieranno martedì con il primo turno della fase del girone e la squadra allenata da Michele Pazienza sarà protagonista negli spareggi promozione dal secondo turno della fase nazionale, ovvero dal quarto di finale, con la gara d'andata in programma martedì 21 e quella di ritorno sabato 25. L'avversaria sarà definita dai risultati dei primi turni e dal sorteggio, previsto in diversi step lungo la post-season.

Il programma degli allenamenti

Mercoledì ore 15.30

Giovedì ore 15.30

Venerdì ore 10.30

Sabato ore 15.30

Domenica ore 10.30

Tutte le sedute saranno a porte aperte con ingresso dal varco Tribuna Montevergine