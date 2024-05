Avellino: ricarica con i tifosi, la prospettiva per la prima amichevole Tre pedine in gestione: ripartenza per i lupi dopo alcuni giorni di riposo

Nel pomeriggio di ieri è iniziata la lunga fase di preparazione ai playoff in casa Avellino. I biancoverdi hanno sviluppato la prima seduta sul sintetico del "Partenio-Lombardi" salutato sabato scorso con l'1-0 sul Crotone e con il secondo posto. Rispetto a quanto immaginato in quei minuti la prospettiva del calendario per gli spareggi promozione è cambiata minimamente. Sono solo tre i giorni di posticipo sull'inizio dei playoff e il secondo turno della fase nazionale, momento in cui la squadra irpina entrerà in gioco, è fissato per martedì 21 (giorno della gara d'andata) e per sabato 25 (giorno della gara di ritorno).

Primo test in famiglia previsto per martedì

L'allenamento d'apertura per la tabella di marcia verso il ritorno in campo non ha garantito particolarità se non la gestione dei carichi di lavoro per tre pedine. Thiago Cionek ha sviluppato la prima seduta in palestra, mentre Daniele Liotti e Michele Rocca hanno sostenuto personalizzato a bordocampo. Anche Simone Benedetti ha lavorato a parte con il responsabile performance del club irpino, Pietro La Porta, ma la stagione del difensore centrale è già finita da tempo essendo fuori lista. Regolarmente in gruppo Ignacio Lores Varela. Alle 15.30 ecco il secondo allenamento a porte aperte, modalità confermata fino a domenica mattina. Nella giornata di martedì l'Avellino dovrebbe sostenere la prima amichevole in famiglia.