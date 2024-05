Avellino: test con la Primavera, le novità nelle due formazioni Martedì con il Trastevere le ultime prove a una settimana dall'esordio nei playoff

Test con la Primavera al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino: la rete di Michele D'Ausilio e la doppietta di Cosimo Patierno nella prima frazione con la Primavera che presentava anche pedine della prima squadra (Enis Tozaj in attacco, Ignacio Lores Varela e Salvatore Pezzella a centrocampo con Daniels Nosegbe-Susko e Simone Benedetti in difesa) nel 4-3-1-2 presentato per la formazione under guidata in panchina da Raffaele Biancolino. Nel 3-5-2 di Michele Pazienza riecco, invece, Thiago Cionek in difesa dal primo minuto con la coppia offensiva composta da Patierno e Lorenzo Sgarbi con Gabriele Gori dalla panchina.

Martedì il terzo e ultimo test con il Trastevere

Nel secondo tempo a segno Michele Marconi e Jacopo Dall'Oglio: prove generali con alcune indicazioni, ma da inserire nel contesto di una lunga preparazione in cui c'è stata la gestione dei carichi di lavoro e il recupero pieno per alcuni calciatori e che vedrà ulteriori soluzioni nel test di martedì con il Trastevere. In quell'occasione il ritmo sarà diverso, come in gara ufficiale, come presentato nelle scorse ore da Marco Armellino a Prata Principato Ultra, dove è stato ospite in compagnia di D'Ausilio, Tommaso Cancellotti, Fabio Tito e Pasquale Pane dei tifosi del gruppo "Onda Biancoverde".