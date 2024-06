Vicenza-Avellino 2-1: tabellino e voti dei lupi Occasioni, ma meno brillantezza rispetto al match d'andata e pochi minuti di superiorità numerica

Cala il sipario sulla stagione dell'Avellino con il ko a Vicenza: 2-1 biancorosso e termina l'avventura playoff dei biancoverdi con una prova di qualità inferiore rispetto al match d'andata della semifinale. Anche al "Menti" i lupi creano diverse occasioni, ma il 3-5-2 dei primi 90 minuti al "Partenio-Lombardi" non garantisce gli stessi vantaggi nella sfida di ritorno. L'assalto finale, favorito dal rigore trasformato da Cosimo Patierno, e anche dalle scelte di Michele Pazienza, non permette il pari per trascinare tutto ai supplementari. La superiorità numerica, dopo il rosso rimediato da Vladimir Golemic, dura pochissimo con Marco Armellino ingenuo, da doppio giallo.

Il tabellino

Serie C - Playoff

Semifinale - Ritorno

Vicenza - Avellino 2-1

Marcatori: 14' pt Della Morte (V), 19' st Costa (V), 30' st rig. Patierno (A)

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon (43' st Fantoni); De Col, Ronaldo (43' st Rossi), Greco, Costa; Proia (25' st Talarico); Della Morte (32' st Laezza), Pellegrini. All. Vecchi. A disp. Gallo, Massolo, Ferrari, Delle Monache, Busato, Mogentale, Lattanzio, Conzato

Avellino (3-5-2): Ghidotti 5,5; Cancellotti 5,5, Rigione 5 (40' st Marconi sv), Frascatore 5; Sgarbi 5, Armellino 4,5, Palmiero 6,5 (47' st Dall'Oglio sv), D'Ausilio 5 (1' st Ricciardi 5,5), Liotti 6 (20' st Rocca 5,5); Gori 5,5 (20' st Russo 5,5), Patierno 6. All. Pazienza 5,5. A disp. Pane, Pizzella, Tito, Llano, Mulè, Cionek, Pezzella, De Cristofaro, L. Varela

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Proia (V), Gori (A), Della Morte (V), Patierno (A), Palmiero (A), Marconi (A)

Espulsi: al 31' st Golemic (V), al 35' st Armellino (A)