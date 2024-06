Avellino: ecco la sede del ritiro estivo 2024 per i lupi Primo passo nella riprogrammazione verso la stagione 2024/2025

L'Avellino vivrà la preparazione estiva per il campionato 2024/2025 a San Gregorio Magno. Da Palena, in provincia di Chieti, al comune in provincia di Salerno, a 97,8 chilometri dal capoluogo irpino: così ripartirà la rosa biancoverde verso la prossima stagione di Serie C e con il primo impegno ufficiale previsto in Coppa Italia con il turno preliminare in cui l'Avellino sarà ospite della Juve Stabia. I lupi dovrebbero raggiungere San Gregorio Magno nella seconda settimana di luglio.

I prossimi passi della società biancoverde

Con la definizione della struttura che ospiterà il ritiro estivo si attende la comunicazione della ripartenza tra staff tecnico e dirigenziale. A meno di clamorose sorprese si va verso la conferma di Giorgio Perinetti nel ruolo di direttore dell'area tecnica e di Michele Pazienza in panchina. Sull'allenatore di San Severo c'è anche l'interesse di altri club di Lega Pro. Spicca il Pescara tra le pretendenti, ma Pazienza è legato all'Avellino con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 al pari di Perinetti. A metà della prossima settimana dovrebbe arrivare l'accelerazione da parte del club irpino con l'ipotesi di una conferenza stampa di commento sulla stagione e sul prossimo futuro.