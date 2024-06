Avellino: almeno 32 tesserati a luglio, ecco la rosa futura A San Gregorio Magno la preparazione estiva, ad agosto match di Coppa Italia

Ritiro estivo a San Gregorio Magno: ecco la sede della preparazione per l'Avellino nel 2024. Da Palena, provincia di Chieti, al comune in provincia di Salerno, a meno di 100 chilometri dal capoluogo irpino: i biancoverdi si ritroveranno prima in città per visite mediche e raduno per poi raggiungere San Gregorio Magno verso la seconda settimana di luglio anche perché ad inizio agosto è previsto il primo match ufficiale della stagione 2024/2025. L'Avellino scenderà in campo per il turno preliminare di Coppa Italia e sarà ospite della Juve Stabia.

Certezze e lista in uscita

Ancora alcuni giorni di attesa, poi arriveranno i primi segnali nell'ottica della riprogrammazione e, salvo sorprese, la proprietà irpina ripartirà da Giorgio Perinetti e Michele Pazienza puntando sulla continuità. Sul tecnico ci sono alcuni club di Serie C, ma c'è un contratto con scadenza 30 giugno 2025 che apre alla nuova sfida in biancoverde, questa volta partendo dal ritiro estivo. A Perinetti e allo stesso allenatore di San Severo toccherà definire le certezze e la lista dei calciatori in uscita. A inizio luglio la rosa prevederà almeno 32 pedine con i rientri dai prestiti (c'è l'obbligo di riscatto in caso di Serie B da parte della Carrarese su Julian Illanes) e con diversi profili impiegati con scarso minutaggio lungo la stagione.

La rosa 2024/2025 dal 1° luglio

Portieri

Pane (2026), Pizzella

Fine prestito: Ghidotti al Como

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under), Liotti (2025), Llano (2025), Frascatore (2026)

Fine prestito: Illanes (2025) dalla Carrarese* (obbligo riscatto in caso di Serie B), Rizzo (2025) dall'Audace Cerignola, Aya (2025) dalla Casertana, Falbo (2025) dal Brindisi

Fuori lista: Benedetti (2025)

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Armellino (2025), Pezzella (2026), De Cristofaro (2026), Rocca (2026)

Fine prestito: Maisto (2026) dal Potenza, Sannipoli (2026) dal Pineto, Mazzocco (2025) dal Latina, D'Angelo (2025) dal Crotone

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), L. Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under), D'Ausilio (2026)

Fine prestito: D'Amico (2026) dal Fiorenzuola