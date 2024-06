VIDEO | Avellino, continuità e rilancio: "Pronti a nuova sfida" Conferenza stampa per il presidente D'Agostino con Perinetti e Pazienza verso la prossima stagione

La linea della continuità per l'Unione Sportiva Avellino: conferenza stampa di presentazione del nuovo ciclo, una seconda stagione con il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti e con Michele Pazienza in panchina. Continuità per il rilancio, una nuova sfida da vivere insieme: così il presidente del club irpino, Angelo Antonio D'Agostino: "La causa è stata sposata insieme e credo che non si possa fare altro che metterci tutto ciò che occorre per il massimo".

Perinetti: "Portiere caso da risolvere, ma non è l'unico"

Una rosa che va oltre i 30 tesserati, quindi per l'Avellino c'è la necessità di sfoltirla lungo l'estate. C'è anche la ripartenza per la formazione titolare con la ricerca del nuovo portiere dopo il rientro di Simone Ghidotti al Como: "Il portiere è un caso da risolvere come altre situazioni. - ha spiegato Perinetti - Nella scorsa estate avevamo una rosa di nomi. C'è il mantra: io faccio la squadra, l'allenatore allena. Per me non è così. Tutte le cose sono condivise. Siamo in tre a lavorare. Condò e Strano sono stati confermati dal presidente e dovranno lavorare forte".

Pazienza: "Intensità elemento chiave in C"

Intensità e modulo 3-5-2, idee chiare per Pazienza con le certezze garantite dai playoff: "L'intensità è l'elemento fondamentale per questa categoria. - ha aggiunto il tecnico - Dobbiamo ripartire da quell'elemento lì: aumentare, crescita e lavorare su questo dettaglio".

Nel pomeriggio il video integrale della conferenza stampa