Avellino: si avvicina Iannarilli. Capozucca: "Lo voglio accontentare" Le parole del direttore sportivo della Ternana nel corso della presentazione di Abate

Antony Iannarilli appare sempre più vicino all'Avellino. Il club biancoverde si è mosso in anticipo rispetto allo Spezia sull'estremo difensore in uscita dalla Ternana e la posizione del portiere di Alatri, reduce da 6 stagioni con le fere, è stata commentata dal direttore sportivo della società umbra, Stefano Capozucca, nella conferenza stampa di presentazione di Ignazio Abate, nuovo allenatore della squadra rossoverde: "C'è stata qualche polemica su Iannarilli. Dormo poco ultimamente. Mi permetto e non voglio far polemiche e chiudo qui. Lo dicevo prima al presidente. L'altra notte mi sono messo a guardare tutte le trasmissioni da settembre: dormo poco. Sul banco degli accusati della Ternana chi c'era? C'era solo Iannarilli. Io parlo dei primi due mesi. Avete e abbiamo, perché c'era anche una componente interna della Ternana, accusato dei risultati solo Iannarilli. In tutte le trasmissioni si dava come voto 4, 4.5: sentivo che abbiamo perso a Catanzaro per colpa di Iannarilli, abbiamo perso qui per il gol contro la Cremonese subito per colpa di Iannarilli".

Il ds degli umbri: "Il ragazzo ha fatto delle richieste"

"Iannarilli è un ragazzo straordinario, un ragazzo a cui sono affezionato. Prima di dire che facciamo le cose.. ci sono anche dinamiche affettive ed interne. Magari il ragazzo fa delle richieste. Siccome merita rispetto da parte mia e parlo per quanto mi riguarda io del massimo che posso fare lo voglio accontentare perché è un ragazzo che merita rispetto".

Il presidente Guida: "Rimarrà chi vuole sposare la causa"

"Ho sentito parlare di smantellamento, ma nessuno ne ha parlato. Si cerca la polemica. - ha aggiunto il presidente della Ternana, Nicola Guida - L'obiettivo è stato definito dal mister (Ignazio Abate, ndr). Nella rosa dovrà rimanere chi ha voglia di indossare questa maglia in Lega Pro. Dovranno essere tutti determinati. Qualcuno rimarrà, qualcuno no però la rosa sarà allestita per competere e non ci sarà uno smantellamento".