Tateo e Narcisi: "Massima apertura, conta che vada tutto in porto" "Pensiamo di portare a termine i discorsi Patierno e Iannarilli. Capomaggio in stand-by"

"Abbiamo parlato con tranquillità. Pensiamo di portare a termine perlomeno il discorso legato a Iannarilli e Patierno. Per quanto riguarda Capomaggio il discorso è in stand-by perché dobbiamo fare delle valutazioni sia noi che la società per vedere un po' le possibilità". Così Giovanni Tateo, in compagnia di Valeriano Narcisi, si è espresso sulla riunione tenuta con i dirigenti dell'Avellino.

"Per Capomaggio ci sono anche le valutazioni del Cerignola"

"Capomaggio? È un tesserato del Cerignola e vedremo l'evoluzione con il club. Le eventuali proposte al Cerignola non mi riguardano. -. ha aggiunto Tateo - Non so se il direttore (Perinetti, ndr) avrà parlato, è un cosa che può dire lui, non io, se hanno parlato di cartellino o altro. Dobbiamo fare delle valutazioni con il Cerignola e, quindi, è tutto in stand-by".

"Si è trovato bene con Pazienza, ma ci sono altre dinamiche"

"Pazienza? Con il mister si è trovato bene, ci sta. - ha spiegato Narcisi - È una cosa scontata, ma va tutto al di là dell'aspetto personale. Ci sono altre dinamiche".

"Su Patierno e Iannarilli? Massima collaborazione"

"Su Patierno e Iannarilli? I ragazzi sono in vacanza, quindi dovremo aspettare un attimo. Nel frattempo loro (i dirigenti) si aggiorneranno con la proprietà, noi ci aggiorneremo con i giocatori. - ha affermato Tateo - Non conosciamo la tempistica. Non penso che arriveremo alla fine del prossimo mese. Ci siamo. C'è massima apertura, massima collaborazione tra di noi. È importante che vada in porto. Avremo altri appuntamenti, poi ci aggiorneremo con l'Avellino e vedremo quando affrontare nuovamente il discorso. Biennale con Iannarilli? Tocca alla società parlarne, non a noi".