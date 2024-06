Avellino, Perinetti: "Patierno? Club disponibile al rinnovo. Su Capomaggio..." Le parole del direttore dell'area tecnica biancoverde al termine dell'incontro con gli agenti

Lunga riunione nel primo pomeriggio tra i dirigenti dell'Avellino, Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano, con Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi, agenti di Cosimo Patierno, già tesserato biancoverde e proiettato al rinnovo, di Antony Iannarilli, vicinissimo ai lupi, e Galo Capomaggio, immaginato dal club irpino per il futuro.

Il direttore dell'area tecnica: "Capomaggio ci può interessare"

"Abbiamo affrontato gli argomenti relativi ai loro assistiti. Capomaggio è un giocatore che ci può interessare, però è stato rinviato qualsiasi trattativa perché abbiamo bisogno di aggiornarci e abbiamo detto di parlare più avanti eventualmente. - ha spiegato Perinetti al termine dell'incontro - Per Patierno la società è disponibile al rinnovo, loro anche. Oggi ci siamo ritrovati per approfondire tutti gli argomenti al di là delle telefonate e dei contatti. È stata la prima riunione relativa a queste situazioni, il primo approccio e ci vuole altro. Noi abbiamo aggiornato la proprietà, loro (Tateo e Narcisi, ndr) devono aggiornarsi con i calciatori perché non sono presenti".

"Iannarilli? Vedremo di stringere i tempi"

"Abbiamo bisogno di vivere qualche momento ancora sia per questi aspetti che per Iannarilli con il quale c'è un buon rapporto con la Ternana e da parte mia con Capozucca. Anche in questo caso loro dovranno aggiornarsi con il giocatore per la proposta e su altri aspetti. A brevissimo vedremo di stringere per capire se tutto è fattibile".