Dalla B rinviata con l'Avellino alla Juventus: l'ascesa di Michele Di Gregorio Il ritiro ad Ariano Irpino, l'amichevole con la Roma, poi l'arrivederci forzato alla Cadetteria

Michele Di Gregorio alla Juventus: il trasferimento dell'estremo difensore dal Monza ai bianconeri è definito ormai da giorni, con l'apertura della sessione estiva di calciomercato diventerà ufficiale e chissà che l'annuncio non arrivi proprio a distanza di 6 anni da un accordo che i tifosi dell'Avellino ricordano bene, ma che purtroppo si lega all'estate che portò poi all'esclusione del club dalla Serie B.

Protagonista in Roma-Avellino, test allo "Stirpe"

Il 4 luglio 2018 la società irpina ufficializzò l'accordo con Di Gregorio. In prestito dall'Inter dopo il rinnovo di 4 anni con il club nerazzurro dove è cresciuto nel settore giovanile: con questa formula l'estremo difensore milanese si legò all'Avellino per esordire in Serie B al termine della prima stagione tra i pro con il Renate. Una cadetteria, però, solo sfiorata in Irpinia: Di Gregorio sviluppò la preparazione estiva agli ordini di Michele Marcolini ad Ariano Irpino, giocò da titolare l'amichevole contro la Roma allo "Stirpe" di Frosinone in un clima, però, surreale perché di lì a poco si sarebbe concretizzata l'esclusione dell'Avellino dalla B nei vari gradi di giudizio sportivo e ordinario con il club costretto alla ripartenza in D.

Novara, Pordenone, Monza, ora la Juve a suon di record

Di Gregorio, che fu splendido protagonista in un quel test (Roma avanti con Schick al 56' e poi raggiunta da Paghera a un passo dal triplice fischio per l'1-1 finale), senza gare ufficiali in biancoverde, si trasferì al Novara in Serie C rinviando, quindi, la prima esperienza nel secondo livello nazionale. Dopo aver conquistato il titolo di miglior portiere del girone A di Serie C, già ottenuto con il Renate, ecco finalmente la B con il Pordenone e poi con il Monza. Con i brianzoli, nella gestione Berlusconi-Galliani, il classe '97 risulta decisivo per la promozione storica in A firmata nel 2022, per le due salvezze tranquille e con Raffaele Palladino in panchina mostra anche qualità per la costruzione dal basso. Nelle scorse settimane Di Gregorio è stato premiato come miglior portiere della massima serie per la stagione 2023/2024: numeri clamorosi che lo porteranno alla Juventus con un contratto fino al 30 giugno 2029 e a esordire molto probabilmente in Champions League nella gestione di Thiago Motta. Il meneghino prenderà il posto di Wojciech Szczesny, diretto all'Al-Nassr, con Mattia Perin confermato tra i bianconeri al pari di Carlo Pinsoglio, terzo portiere dal 2017.

Foto: pagina ufficiale Instagram @micheledigregorio22

(la firma del rinnovo con l'Inter e del prestito all'Avellino nel 2018)