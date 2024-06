Avellino: il dato degli abbonamenti al termine della fase di prelazione La quota raggiunta nella prima fase: da lunedì vendita libera delle tessere

È terminata la prima fase della campagna abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino per la stagione 2024/2025, quella di prelazione per chi aveva sottoscritto la tessera anche nell'ultima annata sportiva. Quota 1906 abbonamenti fin qui e da lunedì inizierà la vendita libera.

Il comunicato del club biancoverde

"Si è conclusa ieri, venerdì 28 giugno 2024, la prima fase della campagna abbonamenti "Amarsi Ancora" valida per assistere alle gare di campionato dell’U.S. Avellino 1912 stagione 2024/2025. In questa prima fase era possibile sottoscrivere le tessere soltanto da coloro i quali erano abbonati nella scorsa stagione. Sono stati 1906 gli abbonamenti acquistati. Da lunedì 1 luglio avrà inizio la fase di vendita libera durante la quale sarà possibile acquistare gli abbonamenti presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, online e presso tutti i punti vendita del circuito Go2 (consultabili al seguente link). Si specifica che la vendita online partirà lunedì 1 luglio alle ore 10:30. La biglietteria sarà aperta per tutto il mese di Luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00".