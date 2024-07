Avellino: focus per la mediana, le ultime Visite mediche e firma per Iannarilli e Marson, primi volti nuovi per la rosa irpina

Da Rimini Giorgio Perinetti e Luigi Condò provano l'accelerazione su più fronti dopo aver blindato la porta dell'Avellino con Antony Iannarilli titolare e Leonardo Marson vice. Visite mediche e firma per il laziale e il friulano con le prime operazioni definite con accordi biennali in entrambi i casi.

Tribuzzi e Capomaggio nelle idee irpine

La dirigenza biancoverde guarda alla mediana e alle corsie del futuro undici immaginato da Michele Pazienza sulla continuità del 3-5-2. C'è l'obiettivo del ritorno di Alessio Tribuzzi in Irpinia e la prospettiva per il capitolino è il ruolo di mezzala destra. Per lo spot di centrale nella linea a 5 c'è sempre Galo Capomaggio in cima alla lista dei desideri con Pazienza che vorrebbe ritrovare l'argentino all'ombra del Partenio dopo aver condiviso l'esperienza a Cerignola. Se per Tribuzzi la distanza tra Avellino e Crotone è minima, per Capomaggio si conferma una fase di stand-by, ma con la priorità data ai lupi nel movimento in uscita dal club pugliese. Occorre però lo sprint nei prossimi giorni.