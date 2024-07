Avellino: si accelera per la mezzala, un altro centrocampista è in uscita Le novità di mercato anche con la chiusura per il terzo portiere

Da giorni con distanza minima tra le parti e nelle prossime ore è attesa l'ulteriore accelerazione per Alessio Tribuzzi in casa Avellino. Il capitolino, protagonista in Irpinia nel 2018/2019, nella promozione in C dopo la ripartenza in D causata dall'esclusione dalla Cadetteria, è immaginato dallo staff tecnico biancoverde nel ruolo di mezzala destra ed è in uscita dal Crotone.

Pista Sounas, D'Angelo verso Campobasso

Per il ruolo di regista c'è sempre l'idea che porta a Dimitrios Sounas, leader del centrocampo del Catanzaro nella vittoria del girone C di Serie C nel 2022/2023 e nel cammino in B chiuso in semifinale promozione per la A, ma occhio all'arrivo di Fabio Caserta sulla panchina dei giallorossi. Il tecnico ha allenato Sounas al Perugia e insieme hanno vinto il campionato di C nel 2021. In uscita c'è Sonny D'Angelo, rientrato dal prestito al Crotone: sul siciliano c'è il Campobasso di Piero Braglia, suo primo allenatore nell'esperienza all'ombra del Partenio.

Lupi in pressing per Salvemini

Sin dai primi giorni della off-season l'Avellino aveva avviato i contatti per Francesco Salvemini, ma trovando il muro del Giugliano per l'attaccante classe '96, che ha centrato la doppia cifra sia nella prima che nella seconda stagione in gialloblu. I lupi sono di nuovo in pressing per la punta di Andria.

Guarnieri terzo portiere

Nel frattempo accordo per il terzo portiere, ruolo che sarà ricoperto da Mattia Guarnieri, classe 2000, ex Audace Cerignola (è stato allenato da Michele Pazienza in Puglia) e reduce dall'avventura con il KFA Austfjarda in Islanda. Nei giorni scorsi l'Avellino aveva già definito gli ingressi con Antony Iannarilli, che sarà il titolare tra i pali, e Leonardo Marson (nelle prossime ore le visite mediche per il friulano, secondo portiere nella prossima stagione).