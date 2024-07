Avellino: un ritorno prima dell'avvio della preparazione, le ultime Venticano, poi la partenza per San Gregorio Magno: si avvicina il ritiro

L'arrivo di Alessio Tribuzzi, il primo allenamento previsto nel pomeriggio a Venticano: così l'Avellino accelera verso il ritiro di San Gregorio Magno con il raduno in città tra confermati e volti nuovi e con la partenza verso il Comune in provincia di Salerno fissata per domani pomeriggio. Venerdì mattina dovrebbe tenersi l'apertura della fase del ritiro, ma tutto sarà certificato da un comunicato ufficiale da parte dell'US Avellino, atteso per la mattinata, in cui il club irpino definirà il programma nella preparazione estiva con alcune amichevoli prima della sfida di Coppa Italia nazionale (il 4 agosto sarà sfida contro la Juve Stabia).

Sounas vicino, Capomaggio in stand-by

Ieri Tribuzzi ha raggiunto Avellino per iniziare la sua seconda avventura in biancoverde. Accompagnato dall'agente Andrea Pasini, il capitolino si è detto carico per il ritorno in Irpinia a distanza di 5 anni dalla promozione in C conquistata nella stagione della ripartenza in D per i lupi a causa dell'esclusione dalla Cadetteria. Per il centrocampo si conferma la fiducia nella trattativa con Dimitrios Sounas con il greco più vicino rispetto al primo desiderio dello staff tecnico, Galo Capomaggio. Per il centrocampista argentino si rinnova la fase di stand-by tra l'Avellino e l'Audace Cerignola.