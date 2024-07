Avellino: ecco il programma del ritiro a San Gregorio Magno Definite le amichevoli nella preparazione verso la prima gara ufficiale in Coppa Italia

Alle 17.30 il via ai test pre-ritiro allo stadio comunale "William Vincenzo Russo" di Venticano fino a domani, poi venerdì mattina l'Avellino partirà alla volta di San Gregorio Magno, sede del ritiro estivo, e nel pomeriggio svilupperà la prima seduta di allenamento per la preparazione precampionato.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, a partire da questo pomeriggio alle ore 17.30, inizieranno i test pre-ritiro presso lo stadio comunale “William Vincenzo Russo” di Venticano. Gli stessi proseguiranno giovedì 11 luglio allo stadio Partenio-Lombardi. I calciatori, in questi giorni, stanno sostenendo i rispettivi cicli di visite mediche. Una volta completati tutti gli accertamenti propedeutici all’ottenimento dell’idoneità sportiva agonistica, i tesserati si aggregheranno al gruppo che venerdì mattina partirà per San Gregorio Magno. La squadra, una volta determinate le convocazioni, sarà in ritiro dal 12 al 26 luglio, periodo durante il quale affronterà 3 allenamenti congiunti.

Domenica 14 luglio: Avellino - ASD Calcio Gregoriana

Giovedì 18 luglio: Avellino - Equipe Campania

Lunedì 22 luglio: Avellino - ASD Atletico San Gregorio

"Il club ringrazia fin da subito il Comune di San Gregorio Magno, nelle persone del sindaco Nicola Padula e dell’assessore Pasquale Barberio, e i referenti del Centro Sportivo Polivalente per la disponibilità e la professionalità mostrate in questa prima fase organizzativa": si legge nella nota diffusa dalla società.