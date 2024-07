Avellino: risoluzione consensuale con Antonio Pizzella Nota ufficiale da parte del club biancoverde

Antonio Pizzella saluta l'Avellino. L'estremo difensore non farà parte della rosa biancoverde per la stagione 2024/2025. Risoluzione consensuale del rapporto contrattuale tra il portiere e il club irpino che ha già ufficializzato Antony Iannarilli (titolare), Leonardo Marson (vice) e Mattia Guarnieri (terzo portiere) per il prossimo campionato di Serie C.

Il comunicato ufficiale del club

"L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Antonio Pizzella. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912