Avellino: via al ritiro di San Gregorio Magno. Non c'è Patierno: il motivo La rosa biancoverde verso il primo vero giorno di allenamenti nella preparazione estiva

Viaggio destinazione San Gregorio Magno per l'Avellino che svilupperà nel Comune in provincia di Salerno la preparazione estiva verso la stagione 2024/2025. Primi test pre-ritiro tra Venticano nella giornata di mercoledì e il "Partenio-Lombardi" ieri pomeriggio, in mattinata la partenza con alcune assenze. Spicca quella di Cosimo Patierno. Il capocannoniere del girone C, autore di 22 reti nell'ultima stagione, è a Cesenatico per mettersi completamente alle spalle i problemi fisici, in particolar modo il fastidio alla gamba sinistra, che hanno limitato l'attaccante di Bitonto nella fase finale e nei playoff 2024.

Sarà addio con Ricciardi, in arrivo Sounas

Ci sono i tre nuovi portieri, Antony Iannarilli, Leonardo Marson e Mattia Guarnieri, ma anche Luca Pizzella. Mancano diverse pedine fuori dal progetto tecnico, a centrocampo ecco Alessio Tribuzzi. Assente Manuel Ricciardi che rispetto alla prima idea nella off-season non farà parte della rosa 2024/2025. A questo punto Manuel Llano potrebbe risultare come il cambio dalla panchina per Tribuzzi, ma occhio anche alle opportunità di mercato. In entrata per la mediana c'è Dimitrios Sounas.

L'evoluzione della rosa biancoverde

Portieri

Acquisti: Iannarilli (2026), Marson (2026), Guarnieri (2025)

In uscita: Pane (2026)

Difensori

Confermati: Llano (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under), Liotti (2025), Frascatore (2026)

In uscita: Tito (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rizzo (2025), Aya (2025), Falbo (2025), Benedetti (2025), Ricciardi (2025)

Centrocampisti

Confermati: Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Maisto (2026)

Acquisti: Tribuzzi (2027)

In entrata: Sounas

In uscita: Dall'Oglio (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Rocca (2026), Sannipoli (2026), Mazzocco (2025), D'Angelo (2025)

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Patierno (2026), Gori (2026), Tozaj (under)

In uscita: Marconi (2025), L. Varela (2025), D'Amico (2026)