Avellino, La Porta: "Bravi a interpretare il test, sul modulo..." Le parole del vice allenatore dei lupi dopo il 19-0 sul Calcio Gregoriana

Risultato di 19-0 nell'allenamento congiunto contro il Calcio Gregoriana ed ecco il commento del vice allenatore dell'Avellino, Antonio La Porta: "Il ritiro sta proseguendo come vogliamo, stiamo lavorando benissimo in questa struttura. - ha spiegato - C'è un manto erboso perfetto. Nel test volevamo la gamba per vedere subito gli aspetti su cui abbiamo lavorato e c'è stata buona determinazione con buone giocate. Siamo soddisfatti e ringraziamo anche gli avversari del test. Solo alcuni giocatori si portano dietro qualche scoria dell'anno passato e altri hanno bisogno di ricaricarsi dopo la prima doppia seduta vera, ma in generale il gruppo sta bene e siamo soddisfatti".

"Si parte dai tre difensori e dal mediano"

"L'idea dell'allenatore è chiara. - ha aggiunto La Porta - Il recupero palla è fondamentale soprattutto se occorre in pochi secondi. Gli attaccanti sono i primi a difendere e dovranno farlo sempre. Il modulo? Si lavora con le due punte, le due mezzali e i due esterni larghi. Mi sembra riduttivo parlare di moduli alternativi. Dipende dalle caratteristiche. I tre difensori e il mediano davanti sono la base, poi saranno le caratteristiche e le valutazioni anche dell'avversario a fare la differenza nelle decisioni del modulo. I cinque gol di Fusco e i giovani? Siamo contenti dei ragazzi, in gamba, educati. Vuol dire che lavorano bene e hanno ricevuto regole. I complimenti vanno a Biancolino e Molino che li hanno allenati negli anni scorsi. Hanno caratteristiche importanti: Fusco sa fare gol, ci sono dei ragazzi che è giusto che crescano e lavorare con i ragazzi è utilissimo".