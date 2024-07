Avellino: Sounas nel ritiro, alle 17.30 il secondo test per i lupi Nuovo allenamento congiunto con l'Equipe Campania per i biancoverdi

Allenamento mattutino lontano da occhi indiscreti come già accaduto domenica scorsa: sul lavoro dedicato esclusivamente alle palle inattive lo staff tecnico dell'Avellino preferisce lo sviluppo della seduta a porte chiuse prima di un ritorno per stampa e appassionati nel pomeriggio. Alle 17.30 sarà calcio d'inizio del secondo allenamento congiunto nel ritiro di San Gregorio Magno per i lupi, impegnati nel test con l'Equipe Campania e nella serata di ieri l'Avellino ha abbracciato Dimitrios Sounas. Il greco si è allenato a parte negli ultimi giorni ed entrerà subito nel gruppo biancoverde. Il centrocampista ha salutato il Catanzaro dopo tre stagioni e occhio anche ad un'altra pedina della rosa giallorossa in prospettiva Avellino. Stefano Scognamillo resta nel radar della società irpina: il difensore non ha rinnovato il contratto con i calabresi.

L'addio di Sounas al Catanzaro sui social

"Eccoci qui Catanzaro. Tu e io, una volta ancora. - si legge nella nota diffusa con una foto dal centrocampista sui canali ufficiali social - Lo ammetto, non ero ancora pronto a lasciarti andare ma forse non lo sarei stato mai. E allora scrivo, cancello, riscrivo... avrei davvero tanto da dirti, credimi, ma non una sola parola sarebbe all’altezza del sentimento che provo per te. Nel mio cuore scorrono le immagini di questo lungo film durato 3 anni e vedo lacrime, di delusione e di gioia, abbracci, di sconforto e di esaltazione. Mi hai accolto, mi hai protetto, mi hai avvolto, non c’è stato un solo istante in cui il tuo amore per me ha vacillato. È stato così maledettamente facile trovarsi, da rendere oggi maledettamente difficile lasciarsi. Eccoci qui Catanzaro.Tu e io, una volta ancora, così lontanamente insieme per sempre. Per ultimo, il mio grazie va a chi ha voluto che indossassi questa gloriosa maglia, a chi ha permesso che lottassi per essa, a chi insieme a me l’ha sudata, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, per raggiungere un sogno. Io vi sarò grato per sempre".