Avellino, c'è un nome nuovo per la difesa: può arrivare dall'Ascoli Perinetti vuole mettere a segno tre colpi importanti sul mercato

Tre colpi da mettere a segno al più presto. L'Avellino cerca di accelerare sul mercato e completare la rosa a disposizione di Pazienza: un difensore, un centrocampista e una punta sono gli obiettivi dello staff irpino. Del resto lo stesso Perinetti è stato chiaro: dobbiamo completare l'organico prima dell'inizio del campionato.

C'è, intanto, un nome nuovo per la difesa alla luce delle difficoltà per arrivare a Enrici del Taranto. Perinetti sta valutando il profilo di Danilo Quaranta, 27 anni dell'Ascoli con contratto in scadenza tra un anno. Cresciuto proprio nel vivaio marchigiano, il difensore piede sinistro nativo di Teramo vanta esperienze ad Olbia, Pistoia, Cosenza, Catanzaro ma soprattutto Ascoli dove ha collezionato la maggior parte delle sue 92 presenze in serie B. Un calciatore, dunque, di grande affidabilità.

Per il centrocampo si punta sempre su Marco Toscano, 27 anni ex Virtus Entella, Trapani e Francavilla, pronto a trasferirsi dalla Casertana all'Avellino.

Difficoltà, invece, per arrivare all'attaccante Daishawn Redan del Venezia. Il classe 2001 dei lagunari, richiesto anche da Triestina, Catania e alcuni club stranieri, non ha ancora sciolto la riserva. L'Avellino avrebbe già un'intesa con il Venezia che però non è al momento sufficiente per sbloccare la trattativa.