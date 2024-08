Udinese-Avellino 4-0, Pazienza: "Bene nel primo tempo, percorso utile" Il commento del tecnico biancoverde al termine del match perso contro i friulani

Termina il percorso in Coppa Italia nazionale per l'Avellino, superato dall'Udinese con il risultato di 4-0 nel trentaduesimo di finale ed ecco il commento di Michele Pazienza per la gara vissuta da ex: "Abbiamo fatto quanto occorreva nella fase di non possesso. Abbiamo chiuso bene gli spazi concedendo poco. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Sul primo gol sono stati bravi loro a trovare la combinazione giusta. In avvio di ripresa si doveva fare meglio nella situazione del rigore e sugli altri due gol. Quando parlo di difesa parlo di tutti. Oggi naturalmente c'era tanta differenza dal punto di vista fisico. I ragazzi sono entrati in campo con decisione, mi è piaciuto meno quanto fatto nella fase di possesso. Dovevamo gestire meglio al di là del valore dell'avversario. Sono contento in generale, ma dobbiamo crescere con decisione per iniziare bene il campionato. Russo? Si nota subito per le caratteristiche che ha. Si è fatto vedere bene negli spazi ed è per noi un giocatore importante. La Coppa Italia? Fa bene e ci prendiamo questi minuti. Possiamo fare meglio in determinati aspetti. Arrivano indicazioni importanti con avversari di questo livello. Era ciò che volevamo".