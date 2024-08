Avellino: ora Redan ed ecco lo sprint sul fronte uscite I lupi affronteranno Il Pontedera nella serata di sabato al "Partenio-Lombardi"

C'è Daishawn Redan in entrata per l'Avellino. L'accordo è stato definito da giorni tra i dirigenti biancoverdi e quelli del Venezia per l'attaccante, reduce dall'ottima stagione alla Triestina. Prosegue il lavoro in uscita. C'è la pista Audace Cerignola per Michele Marconi, ipotesi Gubbio per Ignacio Lores Varela. La Cavese potrebbe abbracciare anche Davide Mazzocco: i metelliani hanno già inserito in rosa due pedine che hanno salutato Avellino (Salvatore Pezzella e Agostino Rizzo).

Derby Casertana-Giugliano nel secondo turno

Il weekend di Coppa Italia di Serie C si è aperto con l'accesso al secondo turno per la Casertana e per il Giugliano e con l'eliminazione della Cavese. Falchetti vincenti a Terni dopo i tempi supplementari. Gol di Proia per i rossoblu e risposta immediata di Capuano per i padroni di casa. A un passo dai rigori ci pensa Iuliano a stendere la Ternana e regalare alla Casertana il pass per il secondo turno. Sarà derby con il Giugliano, vincente sul Campobasso nei tempi supplementari. Njambe per il vantaggio dei gialloblu, pari firmato da Prezioso, tra il primo e il secondo tempo supplementare i gol di Masala, Padula e Salvemini valgono il pass per il secondo turno. Cavese battuta in casa dal Trapani: gol di Kanoute al 38' e siciliani qualificati. L'Avellino affronterà il Pontedera.