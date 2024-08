Avellino Basket: ecco il raduno. Chi sarà il capitano nella stagione 2024/2025 È la vigilia delle visite mediche e dei test atletici per la squadra irpina

Per la giornata di domani al PalaDelMauro è fissato il raduno dell'Avellino Basket. Il roster irpino svilupperà visite mediche e i primi test atletici con l'impianto sportivo a porte chiuse. Da lunedì gli allenamenti saranno aperti al pubblico con la prima conferenza stampa di coach Alessandro Crotti verso la stagione di Serie A2 2024/2025.

Verazzo: "Motivo di orgoglio essere il capitano"

Armando Verazzo sarà il capitano dell'Avellino Basket: "L’A2 é un campionato dal livello molto elevato ed è stimolante per tutti noi. - ha affermato - Ci tengo a ringraziare ancora una volta staff e società per la fiducia trasmessa sin dal primo istante, ricoprire il ruolo di capitano ad Avellino, per me una seconda casa, è motivo di orgoglio. Detto ciò non vedo l’ora di cominciare e di vedere tanta gente al palazzo a sostenere i lupi".

Nevola: "La sua grinta ci ha trascinato ai playoff"

"Armando ormai è al terzo anno con noi, l’anno scorso ci ha dato tantissimo e non solo dal punto di vista tecnico. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - La sua grinta ed il suo spirito di sacrificio sono stati valori che ci hanno trascinato durante il playoff. Il club ritiene che Armando possa rappresentare al meglio la nostra squadra e continuare ad Avellino la sua crescita di giocatore".

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket