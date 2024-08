L'Avellino saluta un esterno. Si avvicina l'esordio in campionato Via alla settimana che porta alla trasferta di Picerno e alla prima giornata della stagione regolare

Si apre la settimana che porterà le squadre di Serie C alla prima giornata della stagione regolare. Domenica (ore 18) l'Avellino sarà ospite del Picerno per l'esordio in campionato. I lucani sono stati eliminati dalla Coppa Italia di categoria: vittoria del Team Altamura al "Curcio" con il risultato di 3-1 per i pugliesi.

Richiamo all'attacco e alla finalizzazione

I biancoverdi hanno centrato il passaggio del turno nella competizione riservata ai club di Lega Pro dopo i calci di rigore non sfruttando a dovere le occasioni create prima e dopo il gol firmato da Raffaele Russo, il più brillante tra i biancoverdi. Una buona ora di gioco, poi però è riemersa l'indecisione nel chiudere il match da parte dei lupi con il Pontedera abile a sfruttare la chance per riequilibrare la gara e portare tutto ai supplementari, in cui è rimasto anche in dieci, e ai rigori. Michele Pazienza è stato molto chiaro sottolineando la necessità di finalizzare per certificato quanto costruito.

Tito alla Ternana

Nel frattempo, prosegue il lavoro sottotraccia dei dirigenti nel rush finale di calciomercato. Nelle prossime ore Fabio Tito diventerà ufficialmente un calciatore della Ternana. L'esterno difensivo di Castellammare, protagonista ad Avellino nelle ultime quattro stagioni anche con il ruolo di capitano, diventerà un tesserato delle fere dopo la rescissione del contratto con la società irpina.