Picerno-Avellino: settore ospiti già sold-out, le ultime Ecco anche il dato relativo agli abbonamenti

Erano 639 i biglietti a disposizione per il settore ospiti del "Curcio" di Picerno. Polverizzati i tagliandi a disposizione della tifoseria dell’Avellino per la gara di esordio in campionato in programma domenica (ore 18). Ultimo giorno per la campagna abbonamenti con 4900 tessere sottoscritte dai supporter irpini. La società biancoverde ha diffuso una nota ufficiale con i dettagli relativi alla trasferta.

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, in vista della gara Picerno - Avellino prevista per domenica 25 agosto 2024 alle ore 18:00, sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per assistere alla partita presso lo stadio “Donato Curcio” di Picerno. A garanzia dell’ordine pubblico e per non incorrere in alcun tipo di sanzione personale, le Società dell’AZ Picerno e dell’Avellino, pertanto, raccomandano a coloro i quali siano sprovvisti del tagliando valido per l’accesso allo Stadio di non raggiungere lo stadio Donato Curcio di Picerno".