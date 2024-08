Avellino, Condò: "Dobbiamo giocare per vincere il campionato" Il direttore sportivo biancoverde si è espresso sulla scelta per la fascia destra

"Sappiamo la passione dei nostri tifosi". Così il direttore sportivo dell'Avellino, Luigi Condò, a margine della partecipazione del club al memorial "Dino Gasparro": "Sappiamo come trascinano la squadra e l'entusiasmo che si crea in città e in provincia. - ha spiegato il ds dei lupi - Arriviamo all'esordio in campionato dopo tanto lavoro, rabbia e forza da sprigionare sin da subito. Sappiamo il nostro compito. Sarà un torneo difficile con tante avversarie, ma siamo l'Avellino e dobbiamo giocare per cercare di vincerlo".

"Per la fascia destra ci sono Tribuzzi e Sannipoli"

"Enrici? Ci interessa, è risaputo. Abbiamo le opzioni. Mancano 5, 6 giorni e siamo molto vigili sulla situazione. Le uscite? È sempre l'aspetto più difficile nelle sessioni di mercato. Abbiamo fatto tanto, nei fatti ce ne restano 5. Abbiamo 6 giorni per cercare di farle. Siamo al lavoro per una rosa delineata con il numero che ci impone la Lega Pro. La fascia destra? Ci sono Sannipoli e Tribuzzi: due giocatori forti e affidabili. Siamo bene così".

"Tutte le uscite sono spinose"

"L'infortunio di Tribuzzi? Dalle 3 alle 5 settimane: un infortunio da parte finale di preparazione. Non c'è preoccupazione particolare. Le uscite sono tutte spinose. È difficile spostare un giocatore da una piazza come Avellino. Stiamo lavorando da quando abbiamo le scelte nel progetto tecnico. Testa alla prima di campionato. Picerno è ormai una realtà da tempo del girone C, ma siamo l'Avellino e dobbiamo cercare di andare su tutti i campi per vincere. È una cosa scontata".