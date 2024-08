Avellino: l'esordio in campionato è un incubo. Il Picerno stende i lupi 4-1 Debutto privo di forza e ripresa horror per i biancoverdi al "Curcio"

Il campionato dell'Avellino inizia nel peggiore dei modi. Il Picerno stende i lupi con il finale di 4-1 dopo un primo tempo di equilibrio, ma che ha visto i biancoverdi davvero lenti e poco pericolosi. Il gol di Pagliai al 20' della ripresa condiziona ulteriormente la prova degli irpini che subiscono la doppietta di Volpicelli, a segno al 30' e al 42' del secondo tempo, e si ritrovano sotto 3-0. Nel finale la rete di Gori e il 4-1 Picerno con Vitali: debutto da incubo per la squadra di Pazienza.

Primo tempo

Senza gli squalificati Armellino e Palmiero e l'infortunato Tribuzzi, il tecnico punta sul 3-5-2 con Rigione centrale difensivo, Sannipoli sulla fascia destra, De Cristofaro regista e Patierno titolare con Russo in attacco. I padroni di casa trovano la prima occasione al 2' con Iannarilli attento su Santarcangelo. Il primo tempo scorre in equilibrio con Patierno ammonito al 12' e con una nuova chance lucana al 18': ci prova Petito, ancora Iannarilli. L'Avellino risponde tre minuti dopo con Patierno a volo che non trova lo specchio. I lupi non risultano brillanti nella prima frazione.

Secondo tempo

Anche la ripresa si apre con lo sprint rossoblu. Iannarilli risponde di nuovo a un tentativo di Petito. Al 62' Pazienza inserisce Toscano per D'Ausilio. Tomei punta su Volpicelli e Vitali per Petito ed Enege. Tre minuti dopo Picerno in vantaggio. Pagliai supera la mediana irpina e Frascatore e sorprende Iannarilli: sfera sotto le braccia dell'estremo difensore per l'1-0 dei padroni di casa al 20' del secondo tempo. Dentro Gori e Cancellieri per Sannipoli e Liotti, ma al 76' ecco il raddoppio. Serie di rimpalli con legno colpito e intervento di Iannarilli, arriva Volpicelli sottomisura a siglare il 2-0. Il tecnico dei lupi cala il 3-3-4 con Redan e Vano in campo per cercare la rimonta, il neerlandese sfiora il gol, dall'altra parte Volpicelli fa doppietta e 3-0 Picerno. Maiorino serve l'attaccante e blinda i tre punti all'87'. Nei 6 minuti di recupero Gori accorcia le distanze con un colpo di testa sul calcio d'angolo battuto da Russo (3-1), il fiorentino centra anche un palo e sfiora il 3-2 e a pochi secondi dal termine Vitali domina sulla difesa biancoverde superando anche Iannarilli per accomodare il 4-1 finale. Esordio choc per l'Avellino.