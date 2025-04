Avellino-Monopoli, assalto ai botteghini: polverizzati tutti i biglietti Gente in fila già dall'alba

In fila anche dalle 7 di questa mattina per accaparrarsi i biglietti di Avellino-Monopoli. Domenica al Partenio-Lombardi ci sarà l’ennesimo sold-out della stagione. Alle 10 hanno aperto i botteghini e la corsa ai ticket ha fatto polverizzare subito i posti disponibili per curva Sud, tribuna Terminio e tribuna Montevergine. Il botteghino osserverà i seguenti orari di apertura: da mercoledì 9 a sabato 12 aprile, dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; domenica 13 aprile dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara. Entusiasmo a mille dopo la vittoria pesantissima al "Massimino" di Catania e il traguardo della serie B sempre più vicino per gli uomini di Raffaele Biancolino a tre giornate dal termine della stagione regolare.