Avellino: due rientri con il Giugliano. E sul mercato... Lunedì la sfida contro i tigrotti, da dentro o fuori per diversi aspetti

Nelle prossime ore sarà ripresa della preparazione per l'Avellino dopo la debacle nell'esordio in campionato. Risultato di 4-1 a Picerno e subito il gruppo biancoverde si ritrova spalle al muro con l'obbligo di un cambio di passo immediato con tutte le componenti in discussione in virtù della prestazione offerta al "Curcio". Michele Pazienza potrà contare su Marco Armellino e Luca Palmiero che a Picerno hanno scontato il turno di squalifica rimediato nel finale della scorsa stagione. Alessio Tribuzzi sarà ancora out per alcune settimane dopo la lesione al retto femorale destro per la quale l'US Avellino non ha certificato i tempi di recupero.

Anche il Trapani per Enrici

Cosimo Patierno dovrebbe, invece, sottoporsi a nuovi esami strumentali. Nella conferenza stampa pre-gara di Picerno-Avellino, Pazienza aveva parlato di una forzatura da parte della punta verso la sfida in Lucania per poi rivalutare la condizione fisica con il problema al ginocchio che ha posto un limite al pugliese nel rush finale playoff e che sta condizionando anche l'avvio dell'annata 2024/2025. Nel frattempo, su Patrick Enrici ci sarebbe anche l'interesse del Trapani. Da giorni l'Avellino è in pressing per il difensore del Taranto e i rumors indicano nel club siciliano una concorrente per il piemontese classe 2001 in uscita dalla società ionica.