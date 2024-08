L'arbitro di Avellino-Giugliano: un solo precedente con i lupi Le designazioni arbitrali della seconda giornata del girone C di Serie C

La gara Avellino - Giugliano, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C e in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" sarà diretta da Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa della sezione di Pordenone e Matteo Nigri della sezione di Trieste con Stefano Striamo della sezione di Salerno quarto ufficiale.

Un solo precedente con Djurdjevic per i biancoverdi

Il fischietto giuliano ha già diretto un match dei lupi: Avellino - Virtus Francavilla 0-1 del 25 febbraio 2023 nel girone C di Serie C (nella foto). Un solo precedente anche con Giugliano per Djurdjevic: il pari con il Latina del 22 gennaio 2023 (girone C di Serie C).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Audace Cerignola - ACR Messina: Ubaldi

Avellino - Giugliano: Djurdjevic

Casertana - Juventus Next Gen: Di Reda

Catania - Benevento: Di Francesco

Cavese - Crotone: Zanotti

Monopoli - Sorrento: Sacchi

Potenza - Turris: Poli

Taranto - Latina: Gauzolino

Team Altamura - Foggia: Calzavara

Trapani - Picerno: Iacobellis