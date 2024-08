Avellino: ecco un nuovo profilo per la fascia destra Tutta la rosa biancoverde tra acquisti, cessioni, prestiti e risoluzioni

Ieri pomeriggio l'arrivo di Patrick Enrici al "Partenio-Lombardi" poco prima dell'annuncio ufficiale da parte dell'Avellino per il contratto triennale firmato dal difensore che ha salutato il Taranto e ha sposato il progetto biancoverde, in giornata può esserci l'ulteriore novità per la rosa della società irpina. Nelle ultime ore di calciomercato l'Avellino è pronto a siglare un nuovo accordo per la fascia destra. C'è Orlando Viteritti in entrata. Il terzino di Acri, classe '94, protagonista nel Monopoli dal 2021 con alcuni mesi da svincolato (dal primo luglio all'11 ottobre 2023), è vicinissimo ai lupi con la prospettiva di un contratto biennale. In panchina nel primo match di campionato, vinto dai pugliesi con il finale di 2-0 a Torre del Greco, da capitano ha vissuto i primi due turni di Coppa Italia di Serie C giocando da esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 e nel 3-4-1-2 di Alberto Colombo.

L'evoluzione della rosa biancoverde

Portieri

Acquisti: Iannarilli (2026) dalla Ternana, Marson (2026), Guarnieri (2025)

In prestito: Pane (2026) al Team Altamura

Difensori

Confermati: Cancellotti (2025), Rigione (2026), Liotti (2025), Frascatore (2026), Benedetti (2025)

Acquisti: Cancellieri (2027) dal Perugia, Enrici (2027) dal Taranto

In entrata: Viteritti dal Monopoli

In uscita: Cionek (2025), Aya (2025), Llano (2025)

In prestito: Mulè (2026) al Pescara

Cessioni: Illanes alla Carrarese, Falbo al Rimini, Rizzo alla Cavese, Ricciardi al Cosenza, Tito alla Ternana

Centrocampisti

Confermati: Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2025, opzione 2026), Rocca (2026)

Acquisti: Tribuzzi (2027) dal Crotone, Sounas (2028) dal Catanzaro, Toscano (2027) dalla Casertana

In uscita: Dall'Oglio (2025), Sannipoli (2026)

In prestito: D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio

Risoluzioni: Mazzocco

Attaccanti

Confermati: Russo (2026), Patierno (2026), Gori (2026)

Acquisti: Vano (2025 con opzione di rinnovo), Redan (2028) dal Venezia

In uscita: Marconi (2025)

Risoluzioni: L. Varela

Cessioni: D'Amico al Team Altamura