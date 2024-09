Avellino: ecco la decisione per la panchina Ripresa in mattinata dopo il pari con il Giugliano e la notte di riflessione

Fiducia a tempo, ovvero l'obbligo della svolta nel match casalingo con l'Audace Cerignola che Michele Pazienza vivrà da grande ex. L'Avellino ha deciso di confermare il tecnico di San Severo, chiamato però alla soluzione vincente nella gara in programma domenica (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Il pareggio con il Giugliano porta Pazienza all'ultima spiaggia. La notte di riflessione ha generato la decisione di proseguire con il pugliese in panchina, ma con un esame a stretto giro legato prettamente al risultato. Nel frattempo ripresa immediata per la squadra. Allenamento a porte aperte al "Partenio-Lombardi", poi lavoro lontano da occhi indiscreti da domani fino a sabato, vigilia di Avellino-Audace Cerignola, gara spartiacque per la gestione tecnica con tanti rumors, su tutti quello legato al ritorno di Attilio Tesser.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 10.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 17.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 17.30 (porte chiuse)

Sabato ore 17.30 (porte chiuse)