Avellino, Enrici: "Trattativa lunghissima, avevo la macchina pronta..." Il difensore biancoverde: "Frascatore? Non c'è competizione. Tutti insieme per un unico obiettivo"

"La trattativa è stata lunghissima, è andata avanti per un mese praticamente e non vedo l'ora, avevo già la macchina pronta". Così Patrick Enrici si è espresso sul mese di agosto vissuto in uscita dal Taranto e pronto a firmare per l'Avellino: "Appena hanno trovato l'accordo sono arrivato subito. - ha affermato il difensore biancoverde a margine dell'inagurazione del club "Tommaso Acernese" di Pietradefusi - "È un momento particolare, delicato per la squadra, ma lo vivo anche con il piacere di aver ricevuto un caloroso benvenuto. Siamo qui per ricordare chi amava l'Avellino alla follia ed è bello essere qui a Pietradefusi. Mi avevano parlato benissimo di Avellino, una piazza esigente, ma che dà tanto ai calciatori in campo e fuori. Non vedo l'ora di sentirlo in ogni partita".

"Vogliamo uscire tutti insieme da questa fase delicata"

"Quando sono arrivato ho conosciuto i compagni e tutta la società che ringrazio per la fiducia. Mi ha fatto molto piacere registrare la loro attesa per il buon esito della trattativa e ne sono grato. Il momento è particolare per la sconfitta e per il pareggio. Ora siamo concentrati e stiamo dando tanto per migliorarci per ottenere i risultati che vogliamo e vogliono tutti. Le mie qualità? Sono un difensore che ama difendere, punto al duello, all'esplosività, ai contrasti. Frascatore? Non c'è una competizione tra i calciatori. Bisogna prendere il meglio da tutti. È solo un motivo in più per dare il massimo, il risultato arriva con il gruppo e non con il singolo".