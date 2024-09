Avellino: Sannipoli da titolare contro il Picerno a fuori lista, le ultime È il giorno dell'elenco dei calciatori da presentare alla Lega Pro per il campionato

L'Avellino punta su Manuel Llano e non su Daniel Sannipoli per completare la lista relativa al campionato di Serie C. Tutto diventerà ufficiale a breve. Quanto emerso nelle scorse ore con il ballottaggio tra l'argentino e il capitolino e con l'ex Club Atletico San Martin in vantaggio si è concretizzato. Sannipoli, titolare nell'esordio in campionato al "Curcio" di Picerno, sarà fuori lista al pari di Thiago Cionek e di Ramzi Aya (con l'ex Reggina e Salernitana è in corso una procedura arbitrale).

La lista dei calciatori dal 6 settembre

Portieri

Iannarilli (2026) dalla Ternana, Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori

Cancellotti (2025), Rigione (2026), Liotti (2025), Frascatore (2026), Benedetti (2025), Cancellieri (2027) dal Perugia, Enrici (2027) dal Taranto

Centrocampisti

Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2025, opzione 2026), Rocca (2026), Llano (2025), Tribuzzi (2027) dal Crotone, Sounas (2028) dal Catanzaro, Toscano (2027) dalla Casertana

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Gori (2026), Vano (2025 con opzione di rinnovo), Redan (2028) dal Venezia

Fuori lista

Cionek (2025), Aya (2025), Sannipoli (2026)

I prestiti e le uscite definitive

In prestito

Pane (2026) al Team Altamura, Mulè (2026) al Pescara, D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio

Cessioni

Illanes alla Carrarese, Falbo al Rimini, Rizzo alla Cavese, Ricciardi al Cosenza, Tito alla Ternana, D'Amico al Team Altamura

Risoluzioni

Mazzocco, L. Varela, Marconi, Dall'Oglio