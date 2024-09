Avellino, Pazienza: "Settimana non semplice. Su Sannipoli..." La presentazione della gara col Cerignola da parte del tecnico biancoverde

"Settimana non semplice, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti a sfidare un Cerignola sulle ali dell'entusiasmo. Abbiamo lavorato su ciò che siamo abituati a fare. In tre, Rigione, Liotti e Cancellieri, hanno lavorato a parte e saranno valutati nella rifinitura": così Michele Pazienza nel pre-gara di Avellino-Cerignola e il tecnico biancoverde si è espresso anche sulla vicenda Sannipoli: "Ne avevamo già parlato della scelta fatta dopo la gara con il Picerno. Il ragazzo non era pronto dal punto di vista caratteriale. Volevamo recuperarlo dopo l'investimento fatto dalla società. Poi c'è stato l'infortunio di Tribuzzi. Volevamo metterlo alle spalle di Tribuzzi per farlo crescere. È stato un tentativo, ma ci siamo ritrovato scoperti. Llano era nella trattativa con il Taranto per Enrici e allora abbiamo provato a recuperare Sannipoli. La sconfitta di Picerno non è responsabilità di Sannipoli, ma mia. Il 27 mi sono scusato con il ragazzo per la decisione presa a poche ore dalla chiusura del mercato. Poi altri dettagli saranno chiariti domani da chi di dovere. Sono dispiaciuto per la situazione, ma nella nostra categoria il 60 per cento delle operazioni si chiudono alla fine del calciomercato. Llano è più pronto mentalmente per rispondere alla fase". Sull'attacco: "Redan titolare? Può essere una soluzione per la gara di domani. Patierno non è ancora al top. Poi gli altri saranno a disposizione".