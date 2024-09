Avellino - Audace Cerignola: le formazioni ufficiali, ecco l'esterno sinistro Alle 20.45 la sfida tra gli irpini e i pugliesi al "Partenio-Lombardi"

Michele D'Ausilio a sinistra, Manuel Llano a destra: ecco le scelte di Michele Pazienza per andare oltre l'assenza di Alessio Tribuzzi, Marco Toscano, Antonio De Cristofaro e l'impossibilità di schierare dal primo minuto Cancellieri a causa del pestone rimediato in settimana. Alle 20.45 il calcio d'inizio di Avellino - Audace Cerignola.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Avellino - Audace Cerignola

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; Llano, Rocca, Palmiero, Sounas, D’Ausilio; Redan, Gori. All. Pazienza. A disp. Guarnieri, Marson, Rigione, Benedetti, Enrici, Llano, Arzillo, Mutanda, Patierno, Russo, Vano

A. Cerignola (3-5-2): Saracco; Martinelli, Gonnelli, Visentin; Russo, Tascone, Capomaggio, Paolucci, Tentardini; Cuppone, Salvemini. All. Raffaele. A disp. Fares, Greco, Coccia, Romano, Velasquez, Bianchini, Carrozza, Di Dio, Ianzano, Paolucci, Ruggiero, Sainz-Maza, Parigini, Gagliano, Iurilli, Jallow, Lorusso

Arbitro: Mucera