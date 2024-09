Avellino contestato dai tifosi: cori contro proprietà, Perinetti e Pazienza Si apre una nuova fase di riflessione dopo la scelta di confermare il tecnico martedì scorso

Dopo tre turni l'Avellino non ha ancora centrato la prima vittoria in campionato. Due pareggi casalinghi consecutivi (1-1 con il Giugliano, 0-0 con l'Audace Cerignola) successivi all'esordio choc di Picerno ed ecco la contestazione dei tifosi al "Partenio-Lombardi". L'Avellino non si sblocca e dagli spalti piovono fischi: cori dalla Curva Sud contro la proprietà, il direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti, e l'allenatore, Michele Pazienza. In attesa del post-gara dal "Partenio-Lombardi", in cui parleranno Pazienza e Perinetti, si conferma la fase di riflessione per la società biancoverde, reduce dalla scelta di confermare il tecnico nella mattinata di martedì dopo il primo dei due pari di fila tra le mura amiche. Domenica (ore 20.45) l'Avellino sarà ospite della Cavese al "Lamberti" per la quarta giornata del girone C di Serie C.