Avellino Basket, escluso dal progetto il medico avellinese Amodeo Il professionista per anni aveva prestato la sua opera in maniera disinteressata.

Il basket avellinese perde uno dei protagonisti della rinascita della squadra, l'Avellino Basket, che sta riaccendendo l'entusiasmo dei tifosi.

Non figura più nell'organigramma societario il nome del medico sportivo, Espedito Amodeo, professionista di lungo corso ma soprattutto avellinese appassionato che aveva negli anni prestato la sua preziosa opera al fianco degli atleti in maniera del tutto disinteressata.

Ora che sta per iniziare la nuova avventura in A2 non c'è stato nessun chiarimento con il medico avellinese, che si aspettava dal presidente Lombardi e dal dg Nevola di essere coinvolto nel nuovo progetto. Invece, niente di tutto questo: il club rinuncia – per motivi poco chiari – al contributo di un professionista serio e scrupoloso ma soprattutto legatissimo al mondo del basket avellinese. Peccato. Dal punto di vista organizzativo c'è evidentemente ancora qualcosa da definire alla vigilia di una stagione tutta da scoprire.