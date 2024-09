Avellino: diverse assenze, continuità dal campo verso Cava de' Tirreni Domenica (ore 20.45) la sfida contro la Cavese al "Lamberti"

Clima di contestazione, ma con il seguito massimo in trasferta perché i 504 biglietti a disposizione per il settore ospiti del "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni sono stati polverizzati dalla tifoseria dell'Avellino in 20 minuti. I lupi vivranno gli ultimi due giorni di preparazione del derby con la Cavese, in programma domenica sera (ore 20.45), con l'obiettivo di centrare la tanto attesa prima vittoria in campionato, passo fondamentale per provare a superare la crisi di risultati e di prestazioni che ha già prodotto un -5 dalla vetta.

Ballottaggio Redan-Russo in attacco

Dal punto di vista tattico si profila la conferma del 3-5-2. Michele Pazienza punterà sul modulo classico e dovrebbe cambiare ben poco nell'undici iniziale presentato domenica scorsa con l'Audace Cerignola. L'infermeria resta piena con Daniele Liotti, Cosimo Patierno, Alessio Tribuzzi e Marco Toscano indisponibili per infortunio. A questi si aggiunge Antonio De Cristofaro, che sconterà il secondo dei due turni di squalifica rimediati con il rosso contro il Giugliano. I soli Damiano Cancellieri e Michele Rigione dovrebbero essere a disposizione dello staff tecnico, ma per le fasce sono pronti Manuel Llano a destra e Michele D'Ausilio a sinistra. L'unico vero ballottaggio può essere quello tra Daishawn Redan e Raffaele Russo in attacco. Occhio, però, anche a Patrick Enrici e Paolo Frascatore per il ruolo di terzo a sinistra.