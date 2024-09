Avellino contestato, ma il settore ospiti del "Lamberti" è sold-out Malcontento per i risultati, ma in 20 minuti polverizzati i biglietti per la gara con la Cavese

Si conferma il clima di contestazione nel tifo organizzato perché, dopo i fischi e i cori all'indirizzo di proprietà e staff tecnico-dirigenziale al termine di Avellino-Cerignola, in un comunicato diffuso la Curva Sud ha rimarcato il malcontento per i risultati e per le prestazioni offerte della squadra allenata da Michele Pazienza, ma i supporter biancoverdi hanno comunque polverizzato i biglietti utile per assistere dal settore ospiti del "Simonetta Lamberti" al match Cavese-Avellino, in programma domenica (ore 20.45). Dopo 20 minuti di prevendita, risultava il tutto esaurito per la parte di impianto riservata alla tifoseria irpina. L'Avellino sarà seguito da 504 tifosi nel settore ospiti con l'obiettivo chiamato a centrare la prima vittoria in campionato dopo la sconfitta choc all'esordio e i due pareggi casalinghi consecutivi contro Giugliano e Cerignola.