Cavese-Avellino, Pazienza: "Situazione difficile, delicata, ma non disastrosa" Il tecnico ha presentato la sfida con gli aquilotti in programma domani sera (ore 20.45)

"È stata una settimana intensa, ma i ragazzi hanno lavorato nel miglior modo possibile e ci siamo isolati per lasciarli tranquilli e sereni. Recuperiamo Liotti e Cancellieri, Patierno resterà out. Toscano dovrà stare fuori un altro paio di settimane, per Tribuzzi ci vorranno ancora 12/15 giorni. Frascatore è in gruppo": così Michele Pazienza si è espresso alla vigilia di Cavese-Avellino.

"A caccia dell'episodio utile per cambiare tutto"

"Questo sport affascinante esiste perché ci sono i tifosi e senza di loro non esisterebbe. - ha aggiunto il tecnico biancoverde - I tifosi hanno il diritto di esprimere il disappunto. Noi dobbiamo arrivare al match con la voglia di cambiare questa situazione, delicata, difficile, ma non disastrosa. Ricevo i fischi, la contestazione, il disappunto della tifoseria, ma penso a portare la squadra a vincere una partita tramite un episodio che cambia tanto le gare e i momenti che si vivono. Sono costretto a vedere quanto successo e ci sono stati episodi con Giugliano e Cerignola senza renderli alibi chiaramente. Va approfondito ciò che non va e abbiamo difficoltà a trovare il gol. Che sia una palla inattiva, una giocata, un rigore... È una situazione difficile, delicata, ma non disastrosa".