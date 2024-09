Avellino, solo 1-1 con la Cavese: Gori per il pari biancoverde al 95' I biancoverdi confermano i limiti emersi e si ritrovano sotto al minuto 88 con la rete di Marranzino

Pari tra la Cavese e l'Avellino al "Lamberti". Finale di 1-1 e Gori salva la squadra biancoverde nel derby. I lupi si ritrovano sotto al minuto 88 con il gol firmato da Marranzino. Al 95', nei 7 minuti di recupero, segna Gori per l'1-1 che conferma le difficoltà irpine nell'avvio stagionale. Avellino senza vittorie dopo quattro turni (sconfitta choc all'esordio e tre pareggi di fila) e a -7 dalla vetta.

Primo tempo

Pazienza punta su Enrici in difesa con il ritorno di Liotti a sinistra e D'Ausilio a destra. In attacco la coppia dal primo minuto è composta da Redan e Vano, alla prima maglia da titolare. All'11' proprio l'ex Monterosi ci prova di testa, ma non trova lo specchio. Il primo tempo scorre senza sussulti con Sounas ed Enrici ammoniti al 25' e al 28'. Al 36' conclusione di Rocca, tenuta da Boffelli. Al 43' primo giallo per la Cavese: ammonito Piana. Nei secondi finali della prima frazione la punizione di Liotti e il brivido autogol per la Cavese con Loreto: 0-0 all'intervallo.

Secondo tempo

Al 52' Vano rimedia il giallo. Al 58' Pazienza inserisce Gori al posto di Redan. Lungo la ripresa cambia il ritmo del match con la Cavese sull'occasione di Citarella: conclusione dalla distanza con Iannarilli chiamato all'intervento e a girare tutto in angolo. Al 68' giallo per Palmiero, dentro Llano e Russo per Sounas e Vano. Il match scorre sul pari, ma all'88' ecco il gol della Cavese: Enrici si fa sorprendere e Marranzino recupera e conclude alle spalle di Iannarilli per l'1-0 metelliano. Pazienza, espulso per proteste sulla rete degli aquilotti, si gioca le ultime risorse con Cancellieri e Frascatore per Liotti ed Enrici. Sette minuti di recupero aperti dal giallo per Cancellotti e chiusi, di fatto, al 95': cross di D'Ausilio per il colpo di testa di Gori che firma l'1-1. L'Avellino strappa il punto nel finale, ma non cambia passo.